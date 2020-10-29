Лолита восхитила стилиста Пугачевой экстремальным декольте

Москва, 29 октября. Стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев сделал комплимент Лолите Милявской, которая продемонстрировала публике роскошное декольте.

Лолита выложила новое видео в своем Instagram-аккаунте. Певица с сожалением рассказала поклонникам о переносе тура по Дальнему Востоку. Милявская пояснила, что причиной отмены концертов стала пандемия, а также пообещала, что организаторы вернут все деньги за билеты.

Грустные новости Лолита решила сообщить фанатам в не совсем обычном образе. На видео певица стоит в блестящем платье с очень глубоким декольте. Игорь Гуляев не смог пройти мимо роскошных форм исполнительницы.

«Красавица», — лаконично написал он в комментариях.

Поклонники певицы тоже обратили внимание на привлекательный образ 56-летней Лолиты. Подписчики похвалили внешность любимой исполнительницы.

«Вы так шикарно, свежо и молодо выглядите, супер!»; «Честная, открытая, сильная, красивая женщина!»; «Лола, вы восхитительны, даже если говорите о грустном»; «Любоваться и любоваться», — восхитились комментаторы.

В прошлом году Лолита пережила развод, и поклонники отметили, что она заметно преобразилась и похудела после разрыва с экс-супругом. Певица ранее раскрыла, как ей удалось сбросить лишний вес.