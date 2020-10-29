Рэперы Айс Кьюб и «50 центов» призывают черную Америку голосовать за Трампа

Накануне президентских выборов в США два культовых рэпера — О’Ши Джексон, более известный под псевдонимом Айс Кьюб, и Кертис Джексон («50 центов») — продолжают агитировать чернокожих американцев голосовать за республиканские ценности, то есть за действующего президента США Дональда Трампа. Рэперы призывают вступать в созданное ими движение Blaxit (созвучно c Brexit), цель которого — переориентировать обеспеченных черных мужчин на идеи консерватизма и Республиканской партии, говорится в статье The Guardian. Если Brexit означал выход Великобритании из ЕС, то Blaxit должен символизировать уход чернокожего населения США из Демократической партии и отказ от поддержки на выборах кандидата-демократа Джо Байдена.

Платиновый план для черной Америки

Надо сказать, что, когда Айс Кьюб в своем Twitter поддержал план Трампа, который назывался «Платиновый план для черной Америки», рэпера немедленно подвергли остракизму, в том числе многие его поклонники.

Короля хип-хопа немедленно причислили к лицемерам и женоненавистникам, поскольку в этих грехах принято обвинять самого Трампа. Айс Кьюбу также пришлось отбиваться от упреков за отказ встретиться с представителями Джо Байдена и кандидата на пост вице-президента от демократов Камалы Харрис.

Хотя Айс Кьюб официально не поддерживает Трампа и действует на свой страх и риск, но обвинения, что движение Blaxit инициировано Республиканской партией, не утихают.

Что касается Кертиса Джексона, то он прямо призвал своих поклонников голосовать за Трампа. Свое решение рэпер объяснил неприятием программы Байдена по увеличению налогообложения, которая ударит по простым американцам. В ответ на критику «50 центов» заявил, что ему безразлично, когда про Трампа говорят, что тот якобы «не любит черных людей».

Естественно, феминистки, представители ЛГБТ-движения, Партии зеленых и других левых организаций резко выступают против рэперов, призывающих голосовать за Трампа. Так активистка и бывший вице-президент Партии зеленых Роза Клементе заявила, что выступления черных знаменитостей противоречат инициативам молодежи и женщин, направленным на борьбу за институциональные изменения в США. В то же время она признала, что их критика в адрес Демократической партии обоснована.

«Демократическую партию следует критиковать за ошибки. Но вот приходят эти рэперы старше 50 лет, которые публично решили присоединиться к белому стороннику превосходства», — говорит она.

Времени остается все меньше

Да, поддержка известных чернокожих американцев для Дональда Трампа сейчас очень важна, но эксперты сомневаются, что за оставшиеся до выборов дни движение Blaxit сможет оказать серьезное влияние на голоса небелых избирателей. Многие отмечают, что Трамп слишком поздно начал активно агитировать среди чернокожего населения Америки, тем самым упустив инициативу. Это позволило Джо Байдену, предложившему чернокожего кандидата на пост вице-президента, перехватить повестку, говорит политолог Иван Аркатов.

«Однако не исключено, что провалы Байдена, невнятность его экономической программы, а также обвинения в его адрес в связи с жестокими преследованиями черных американцев за незначительные правонарушения еще могут изменить ситуацию в последний момент», — размышляет эксперт.

В любом случае ждать осталось недолго — выборы президента США состоятся уже в ближайший вторник.