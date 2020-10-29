Twitter и Facebook преследуют интересы демократов и Джо Байдена

Во время нынешней избирательной кампании в США обнаружилось, что Twitter и Facebook цензурируются их менеджментом в интересах Демократической партии. Об этом в комментарии ФАН рассказал политолог Максим Жаров.

Слушания Twitter и Facebook

В американском конгрессе прошли очередные слушания глав Twitter и Facebook Джека Дорси и Марка Цукерберга. Обсуждалась цензура социальных сетей в отношении отдельных СМИ, написавших о коррупционной деятельности семьи Джо Байденов.

В ходе слушаний сенатор-республиканец Тед Круз спросил у Дорси, кто дал ему право определять, что нельзя говорить СМИ, и что можно слышать американскому народу. В свою очередь Дорси пытался оправдываться тем, что в Twitter запрещено размещать контент, полученный путем взлома, но по справедливому замечанию конгрессменов Хантер Байден сам забыл ноутбук в сервисном центре.

Интересы одной партии

Максим Жаров отметил, что политическая цензура в двух крупнейших мировых соцсетях Тwitter и Facebook давно не является секретом. Другое дело, что во время нынешней избирательной кампании в США обнаружилось, что эти соцсети цензурируются их менеджментом в интересах одной политической партии и конкретного человека. Это делает ситуацию с политической цензурой в этих соцсетях еще более острой и откровенной.

«Фактически американцы сейчас дают понять всему миру, что по уровню демократии внутри страны они ничем не отличаются от Северной Кореи, которую сами нещадно критикуют и облагают санкциями», — пояснил Жаров.

Манипуляция обществом

Политолог Андрей Иванов считает, что соцсети давно стали не территорией свободы, а жесткой манипуляции общественных настроений. И тут важно, что цензуре подвергаются даже первые лица сверхдержавы — США.

«Цукерберг фактически открыто говорит, что он более могущественный политик, чем официальные лица. В какой-то степени он имеет на это право. Действительно, соцсети объединяют больше человек, чем любое государство. Понятно, что традиционные государства этому сопротивляются. Иногда успешно. Но значимо именно то, что более никто не скрывает своих намерений. Все делают то, что хотят», — пояснил Андрей Иванов.

Политолог обратил внимание, что люди с недоверием относятся к попыткам правительств собирать о них данные, но сами предоставляют их соцсетям. Люди смирились с тем, что об их увлечениях знают практически все, им рассылают адресную рекламу на основе этой информации. И вполне логично, что владельцы социальных сетей теперь решили формализовать свою власть. Это совершенно новая эпоха, но люди добровольно ее строят. Америка как самая технологически развитая страна это просто наглядно показывает.