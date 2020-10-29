Путин назвал возможный срок массовой вакцинации от коронавируса

Москва, 29 октября. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что массовая вакцинация россиян от COVID-19 может начаться в конце текущего года.

Он подчеркнул, что обе вакцины, зарегистрированные Минздравом, отвечают главным требованиям: они безопасны и эффективны.

«Мы очень благодарны центру имени Гамалеи и «Вектору» из Новосибирска. Действительно, это хорошие препараты. Главное заключается в том, чтобы они были безопасными и эффективными. И эти два требования обеспечены и в первом, и во втором случае — и в случае со «Спутник V», и с векторской вакциной. На подходе третья вакцина», — сказал глава государства.

Путин добавил, что отечественные специалисты активно и эффективно прошли путь по созданию вакцин. По его словам, это означает, что в стране сохранены и развиваются соответствующие научные школы, созданные еще во времена СССР.