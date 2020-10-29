Россиянам рассказали, что делать с негодным товаром со Знаком качества

Москва, 29 октября. При обнаружении негодного товара со Знаком качества необходимо обратиться в Роскачество, рассказал заместитель главы ведомства Александр Борисов.

По его словам, ведомство немедленно организует проверку. Кроме того, будут приняты соответствующие меры.

«Если вы подозреваете, что товар стал некачественным, например, из-за условий хранения в магазине (нарушен температурный режим, или истек срок годности, при этом сеть все равно осуществляла продажу), напишите нам, оставьте жалобу в Книге жалоб самого магазина, обратитесь на горячую линию торговой сети», — рассказал Борисов.

Специалист рассказал, что такие обращения не остаются без реакции. К работе привлекаются эксперты государственных надзорных органов, после чего принимаются меры для того, чтобы Знак качества гарантировал то, что товар является одним из лучших.