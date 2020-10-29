Мать-веганка замучала годовалую дочь до голодного обморока в Кисловодске

Кисловодск. 29 октября. Женщина не хотела использовать «белковый прикорм» для своей дочери в Кисловодске. В результате ребенок был доведен до истощения.

Жительница Кисловодска, которая является убежденной вегетарианкой, она много лет отказывается от употребления в пищу продуктов животного происхождения. После рождения ребенка женщина не изменила своих взглядов. Она продолжала есть только пищу растительного происхождения, а также отказалась вводить любой «белковый прикорм» своей дочери, даже когда грудной ребенок начал страдать.

От такого «меню» девочка ежедневно теряла в весе и порой падала в голодные обмороки. На ситуацию обратил внимание местный педиатр. Он взвесил ребенка и ужаснулся — полугодовалый малыш весил всего 6,3 килограмма. Это в два раза меньше нормы для такого возраста. Также обследование показало, что девочка страдает анемией и крайней степенью истощения. Если бы врач осмотрел ее всего на две недели позже — девочку было бы не спасти.

Малышку срочно отправили в больницу. Мать девочки получила направление к психиатру. Тот подтвердил, что у женщины есть проблемы. Теперь ее ребенок может оказаться в детском доме.