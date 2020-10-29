Священников Ниццы предупреждали о возможных атаках в канун Дня всех святых

Ницца, 29 октября. Священник Жиль Флорини признался, что вооруженное нападение в Ницце было ожидаемо, и отметил, все сотрудники церкви в эти дни находились настороже, пишет BFM TV.

Священник из Ниццы Жиль Флорини рассказал, что знал о возможных атаках в связи с приближением Дня всех святых, который жители Франции традиционно празднуют 1 ноября, передает BFM TV.

"Мы были немного настороже, но не думали, что все произойдет таким образом", — поделился Флорини.

Нападение произошло 29 октября у Нотр-Дама. Мужчина с ножом набросился на прохожих и порезал их. Три человека погибли на месте, еще некоторые получили ранения. Злоумышленника обезвредили, его госпитализировали с огнестрельным ранением. Представители антитеррористической прокуратуры разбираются в обстоятельствах инцидента.