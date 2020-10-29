Лукашенко заявил, что готов умереть за Белоруссию

Минск, 29 октября. Польша не сможет захватить белорусское государство, даже если весь Североатлантический альянс войдет на территорию республики.

Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как пишет БелТА, лидер республики коснулся ключевых мировых проблем во время принятия кадровых решений. Президент напомнил, что Варшава хотела устроить революцию в Минске, однако сама столкнулась с трудностями. Сейчас население Польши выступает против руководства страны.

Александр Лукашенко подчеркнул, что поляки претендовали на всю территорию Белоруссии. У них ничего не получится, даже если войска НАТО войдут в республику. Варшава должна знать, что в Белоруссии все готовы погибнуть за свое государство, заявил лидер.