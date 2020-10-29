Меркель потрясена нападением на прихожан Нотр-Дама

Берлин, 29 октября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала ЧП в Ницце. В результате нападения вооруженного гражданина на прихожан храма Нотр-Дам погибли три человека.

Ангела Меркель призналась, что потрясена расправой над людьми во Франции. В Ницце вооруженный ножом гражданин, личность которого пока не раскрывается, напал на местных жителей. Жертвами стали три человека, точное количество раненых не разглашается.

Известно, что нападавший в ходе задержания получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал произошедшее терактом.