Пересмотр корзины валют МВФ сулит обвал доллара США

В связи со второй волной коронавирусной инфекции, президентскими выборами в США, обострением конфликта в Нагорном Карабахе и прочими первостепенной важности событиями совершенно затерялась такая мелочь, как пересмотр валютной корзины, то есть специальных прав заимствования (SDR) Международного валютного фонда, который, по правилам этой финансовой структуры ООН, необходимо проводить каждые пять лет.

Прошлый пересмотр состоялся 30 ноября 2015 года и был примечателен тем, что в эту корзину впервые включили китайский юань. С долей 10,92% он сразу опередил и японскую иену (8,33%), и британский фунт стерлингов (8,09%). Правда, до евро (30,93%) и, тем более, до доллара США (41,73%) ему было далековато.

Место для юаня освободили за счет всех остальных четырех валют: американская уступила 0,17%, европейская — 6,47%, японская — 1,07% и британская — 3,27%. Что, в общем-то, весьма наглядно показывает, кто есть кто в мировой экономике. Точнее — был пять лет назад.

Учитывая темпы роста соответствующих экономик, нетрудно понять, что теперь валюта КНР должна была получить еще больше места. Но пока этого не произошло и, похоже, не произойдет.

Еще прошлой осенью в МВФ объявили о безрезультатном завершении (читай — о провале) переговоров по этому поводу и о переходе к 16-му пересмотру квот, «пропуская» 15-й. Зато там обещали «договориться по-быстрому», всего за три года, к 2023 году… И с тех пор с финансовых полей новых вестей не поступало.

Вот так: нельзя, но если хочется, то можно. Джентльмены выигрывают, потому что никуда не торопятся, а если джентльмены проигрывают, то они просто меняют правила игры.

Стоит заметить, что разговоры о пропуске 15-го тура начались еще весной 2019 года, практически одновременно с заявлением президента США Дональда Трампа о введении торговых санкций против Китая. А сразу после решения о пропуске началась коронавирусная эпопея. Совпадения? Возможно. Да и, казалось бы, причем тут какие-то процентики в какой-то корзине валют какого-то МВФ?

Но все не так просто. Эти цифры можно считать «конституционной основой» глобальной рыночной экономики и построенного на ней современного миропорядка в целом. Потому что они, по большому счету, определяют общепризнанные права той или иной валюты и ее государств-эмитентов на международной арене.

Да, есть исключение — такой международный финансовый центр, как Швейцария. Но она вообще — особая статья: в МВФ вступила только в 1992 году, в ООН — вообще в 2002-м, а ее франк был привязан к евро только в 2011–2015 годах, после чего вновь ушел в свободное плавание и сегодня стоит на 10% дороже доллара (дороже евро — на 18%).

Есть еще и Россия — явная сверхдержава в военно-политическом отношении, которую на Западе считают финансово-экономическим карликом, хотя это абсолютно не соответствует действительности. Есть Индия — правда, входящая в британское Содружество Наций.

Но квинтэссенция современного, то есть сложившегося после 1991 года, миропорядка в целом именно такова, как она представлена в корзине валют МВФ. Наглядно и просто. По большому счету, все об этом знают, но предпочитают лишний раз не говорить.

Кстати, корзина SDR была создана в 1969 году, чуть более полувека назад, и с 1981 года периодичность ее пересмотров — раз в пять лет — не нарушалась. То есть этот глобальный финансовый механизм работал как часы. И вот теперь «что-то пошло не так». И, видимо, не туда.

Что именно не так и не туда, понять легко. Сколько бы ни нападали США в лице Трампа на ООН и его институты, допустить сегодня дальнейшее усиление юаня и изменение принципов квотообразования в корзине валют для них — смерти подобно. Потому что снижение квоты доллара (по-другому уже не получится) будет воспринято всем миром как сигнал ослабления США, что приведет к финансовому цунами с обвалом доллара. Может, потому Трамп так жестко давил и продолжает давить на ООН и МВФ?

Пока что хозяин Белого дома добился своего. Конечно, на время, но здесь работает известный лагерный принцип: «Умри ты сегодня, а я завтра». Но процесс идет, его можно только задержать, а не остановить.

В этой связи достаточно сказать, что в апреле текущего года — опять же, со ссылкой на пандемию COVID-19 — МВФ сообщил, что данные о номинальном (по обменному курсу американского доллара) внутреннем валовом продукте стран мира начиная с 2019 года он рассчитывать и публиковать не будет — а будет только по паритету покупательной способности (ВВП ППС). Причиной назвали утрату данным показателем информационной достоверности вследствие запредельной волатильности валютных рынков (читай — гигантской эмиссии доллара и других «свободно конвертируемых» валют).

Раз система перестала работать — она перестанет существовать. А каким образом и что придет ей на смену — об этом наверняка думают не только в Базеле, Лондоне и Нью-Йорке.