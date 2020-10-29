Биологи обнаружили смертельно опасное заболевание у мужчин

Вашингтон, 29 октября. Американские ученые выявили у мужчин ранее неизвестное смертельное заболевание, от которого умерло 40% пациентов.

Многие из них были невосприимчивы ни к каким способам лечения. Заболевание назвали синдромом VEXAS, симптомами которого являются необъяснимая лихорадка, тромбы, воспаление хрящевой и легочной тканей, а также кровеносных сосудов. Все это может повлиять на жизненно важные органы, передает NBC News.

«Пациенты не реагируют ни на какие методы лечения, от высоких доз стероидов до химиотерапии», — сказал старший автор научной статьи, доктор Дэн Кастнер.

Ученые провели анализ геномов пациентов со схожими симптомами, чтобы найти VEXAS. В результате они открыли новое генетическое заболевание, обнаружив у мужчин мутацию в гене UBA1. На данный момент удалось найти только 50 человек с этим синдромом, но, по мнению исследователей, реальное число может быть намного больше.

Отмечается, что это открытие позволит подобрать необходимое лечение пациентам, страдающим редкими заболеваниями. Скорее всего, им придется проводить пересадку костного мозга или делать генную терапию. Ранее ученые выявили вирусы и бактерии, провоцирующие развитие рака.