Фото Насти Ивлеевой с кривой челкой рассмешило подписчиков

Москва, 29 октября. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассмешила фанатов своим детским снимком в Instagram. Далеко не все узнали звезду в девочке с кривой челкой.
Ивлеева опубликовала архивное фото, на котором запечатлена в светлом платье с длинными темными кудрявыми волосами и с синим бантом на макушке.
«Вообще не узнать, да?» — обратилась она к подписчикам.
Детский снимок звезды YouTube вызвал смех у ее подписчиков. Одни пошутили, что теперь знают, как выглядит натуральный цвет волос Ивлеевой, а другие обратили внимание на ее прическу.
«Челку сама подстригала?»;
«Может, это не ты?»;
«Ты что, не блондинка?»;
«Видимо, с детства фанатка резать себе челку», — отреагировали они.
Ивлееву ее поклонники считают «иконой стиля» и регулярно засыпают звезду вопросами о моде, красоте и похудении. Недавно телеведущая, отвечая на вопросы в Telegram-канале, раскрыла секрет своей идеальной фигуры и рассказала, как ей удалось не набрать вес на самоизоляции. Все дело оказалось в особом режиме питания.