Фото Насти Ивлеевой с кривой челкой рассмешило подписчиков

Москва, 29 октября. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассмешила фанатов своим детским снимком в Instagram. Далеко не все узнали звезду в девочке с кривой челкой.

Ивлеева опубликовала архивное фото, на котором запечатлена в светлом платье с длинными темными кудрявыми волосами и с синим бантом на макушке.

«Вообще не узнать, да?» — обратилась она к подписчикам.

Детский снимок звезды YouTube вызвал смех у ее подписчиков. Одни пошутили, что теперь знают, как выглядит натуральный цвет волос Ивлеевой, а другие обратили внимание на ее прическу.

«Челку сама подстригала?»; «Может, это не ты?»; «Ты что, не блондинка?»; «Видимо, с детства фанатка резать себе челку», — отреагировали они.

Ивлееву ее поклонники считают «иконой стиля» и регулярно засыпают звезду вопросами о моде, красоте и похудении. Недавно телеведущая, отвечая на вопросы в Telegram-канале, раскрыла секрет своей идеальной фигуры и рассказала, как ей удалось не набрать вес на самоизоляции. Все дело оказалось в особом режиме питания.