Названо различие иммунного ответа организма при коронавирусе и гриппе

Москва, 29 октября. Различие между иммунным ответом организма при коронавирусе и гриппе есть. Об этом заявила профессор Наталья Пшеничная.

При коронавирусе иммунитет реагирует позже, чем при гриппе. Вирус успевает размножиться не только в верхних дыхательных путях, но и проникает в нижние отделы. Из-за этого поражаются легкие. Запоздалая реакция иммунного ответа приводит к повреждениям внутреннего слоя кровеносных сосудов, что провоцирует тромбообразование.

Коронавирус может протекать по разному, отметила Пшеничная в беседе с РИА Новости. У некоторых он сопровождается нормальной температурой тела или незначительным подъемом в течение одного-двух дней. У других пациентов катаральные симптомы появляются сразу.