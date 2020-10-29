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Ереван опроверг заявление Баку об уничтожении штурмовиков Су-25 в Карабахе

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Ереван опроверг заявление Баку об уничтожении штурмовиков Су-25 в Карабахе

Ереван, 29 октября. Министерство обороны Армении опровергло заявление азербайджанской стороны об уничтожении штурмовиков Су-25 в Нагорном Карабахе.

По данным ведомства, информация об уничтожении штурмовиков Су-25 в небе над Нагорным Карабахом не соответствует действительности, передает РИА Новости.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении двух штурмовиков Су-25 вооруженных сил Армении. В ведомстве заявили, что армянские штурмовики предприняли попытку нанести авиаудары по позициям армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Азербайджана. По ее словам, Баку намеренно распространяет дезинформацию

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