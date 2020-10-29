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Похоронившая бывшего мужа блогер София Стужук кардинально сменила имидж

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Похоронившая бывшего мужа блогер София Стужук кардинально сменила имидж

Киев, 29 октября. Блогер София Стужук, которая совсем недавно похоронила бывшего мужа Дмитрия, решилась на кардинальную смену имиджа и столкнулась с потоком критики в свой адрес.

Мать троих детей решила развеяться, сменив цвет волос. Блогер перекрасилась в насыщенный фиолетовый оттенок, а результатом похвасталась в Instagram.

«Перемен требуют наши сердца», — написала она в посте.

Похоронившая бывшего мужа блогер София Стужук кардинально сменила имидж

Мнение интернет-пользователей разделилось. Одни поддержали стремление девушки начать «новую жизнь», а другие осудили ее за «отсутствие положенного траура».

«А 40 дней не надо ждать?»;

«К сожалению, не идет»;

«Веселая вдовушка»;

«Как мы грустим. Муж умер не так давно, а она вся сияет. Жесть», — возмутились подписчики.

Похоронившая бывшего мужа блогер София Стужук кардинально сменила имидж

Блогера и фитнес-тренера Дмитрия Стужука в октябре госпитализировали с подозрением на коронавирус. Однако он пожаловался, что не хочет оставаться в больнице, и вернулся домой. Вскоре мужчина впал в кому и пережил клиническую смерть. Врачи сумели его реанимировать, однако второй кризис оказался летальным.

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