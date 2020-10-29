Жители Казахстана принесли гроб к американскому консульству

Нур-Султан, 29 октября. Жители Казахстана принесли гроб с фотографией главного героя фильма «Борат» к генеральному консульству Соединенных Штатов. Они требуют запретить показ кино.

Стоит отметить, что казахская туристическая фирма Kazakh Tourism использовала лозунг «Very nice!», который часто звучит в фильме «Борат», для своей рекламной кампании.

Собравшиеся возле консульства США в Казахстане активисты, «вооружившись» фотографией героя фильма и гробом, требовали запретить показ кинокартин «Борат» и «Борат-2».

Главную роль в фильмах «Борат» исполнил комик из Великобритании Саша Барон Коэн, который также играл в комических кинокартинах «Диктатор» и «Бруно».