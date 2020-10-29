Посольство РФ: россияне не пострадали при нападении у церкви в Ницце

Ницца, 29 октября. Российский посол во Франции заявил, что пострадавших во время резни у Нотр-Дама среди граждан РФ нет. Он отметил, что обстоятельства происшествия выясняются.

Посольство РФ во Франции устанавливает цепочку событий, которые привели к гибели троих человек при вооруженной атаке в городе Ницца. По словам представителей российской дипмиссии, данные о пострадавших среди россиян отсутствуют.

«Обращений в посольство от наших сограждан тоже не поступало», — уточнил руководитель пресс-службы диппредставительства Сергей Паринов.

Мужчина с ножом днем 29 октября напал на прохожих у собора Парижской Богоматери. От его рук погибли три мирных жителя, еще несколько пострадали. Злоумышленника удалось обезвредить. Сейчас он находится в больнице с огнестрельными ранениями. Дело расследует антитеррористическая прокуратура.