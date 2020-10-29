Режиссер Резо Гигинеишвили впервые подтвердил развод с Надеждой Оболенцевой

Москва, 29 октября. Режиссер Резо Гигинеишвили впервые косвенно подтвердил сообщения о разводе со светской львицей Надеждой Оболенцевой.

Слухи о расставании режиссера с соосновательницей интеллектуального клуба «418» давно ходят по различным Telegram-каналам. Сама пара никак не комментировала подобные сплетни.

Однако недавно Гигинеишвили стал гостем YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света». В новом выпуске обсуждались жители Патриарших прудов.

Режиссер появился в небольшом отрывке шоу. В основном он рассказывал о своей дружбе и совместных проектах с писателем Александром Цыпкиным. Во время разговора Бондарчук назвала Оболенцеву бывшей женой Гигинеишвили.

«Поговорим про фильм, который ты снял для Action!, «Вдовушки», в котором снималась я, твоя уже бывшая супруга Надежда Оболенцева...» — сказала ведущая YouTube-шоу.

Режиссер не стал опровергать это высказывание.

«Да, но там снимались еще Тина и Даша, Игорь Угольников, сонный Цыпкин», — ответил Гигинеишвили.

Режиссер и светская львица провели в браке совсем недолгий период — они поженились летом прошлого года. По слухам, Гигинеишвили уже завел новую пассию, которая внешне очень похожа на Оболенцеву.