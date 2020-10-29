Фото Ренаты Литвиновой с маленькой дочерью умилило подписчиков

Москва, 29 октября. Известная актриса Рената Литвинова поделилась с поклонниками архивным фото с дочерью Ульяной, на котором та запечатлена еще ребенком. Снимок умилил подписчиков.
Заслуженная артистка России родила дочь от бизнесмена Леонида Добровского, который стал ее вторым мужем. В 2007 году пара развелась, Ульяна осталась с матерью.
Литвинова постаралась дать дочери лучшее образование — девочка училась в Париже и Лондоне, освоила французский и английский языки, начала учить испанский и фламандский. Ульяна унаследовала артистичность матери и уже снялась в нескольких фильмах. Кроме того, она пробует себя в качестве модели.
Недавно актриса показывала, как выглядит ее дочь, которой уже исполнилось 19 лет. А теперь опубликовала в Instagram снимок из семейного архива. Маленькая Ульяна и ее мама на фото обнимаются и счастливо смеются.
Фанаты пришли в полный восторг от трогательной фотографии. Литвинову и ее дочь назвали «богиней» и «ангелом».
«Прелесть! До чего хороши!!!»;
«Ульяна почти не изменилась, сразу можно узнать. Хорошие какие»;
«Кудрявый пупс, прикольный», — написали поклонники.
Литвинова с удовольствием делится снимками дочери, даже весьма провокационными. Так, она однажды показала фото, на котором девушка попозировала обнаженной. Поклонники не сразу поняли, кто на снимке — мать или дочь.