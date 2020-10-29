Агила Салех обсудит урегулирование ливийского кризиса с главой МИД Мальты

Валлетта, 29 октября. Делегация ливийских парламентариев во главе с председателем Палаты представителей Агилой Салехом готовится к рабочей поездке на Мальту, сообщает Alsaaa24.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Мальты уточнили, что ливийская делегация прибудет в пятницу, 30 октября. В рамках рабочего визита состоятся переговоры Агилы Салеха и министра иностранных дел Мальты Эвариста Бартоло.

Главной темой встречи станет межливийский диалог о политическом урегулировании кризиса в Ливии. Стороны также планируют обсудить ряд важных региональных проблем. Мальта неоднократно проявляла себя как дружественная соседняя страна. В сообщении ведомства подчеркивается, что Валлетта привержена суверенитету, независимости, территориальной целостности и национальному единству Ливии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что председатель Палаты представителей Агила Салех поблагодарил Марокко за помощь в разрешении ливийского кризиса. По его словам, Рабат внес огромный вклад в стабилизацию ситуации в Ливии.