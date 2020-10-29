ФБР заявило об угрозе атаки вирусов-вымогателей системы здравоохранения США

Вашингтон, 29 октября. Система здравоохранения США может быть подвергнута массированной вирусной атаке. Соответствующее предупреждение на своем сайте обнародовало ФБР.

По мнению сотрудников правоохранительной структуры, злоумышленники могут воспользоваться вирусами-вымогателями. В ФБР считают, что благодаря такого рода вредоносным программам преступники способны не только нарушить деятельность национальной системы здравоохранения, но и похитить персональные данные американцев.

Вирусы-вымогатели после проникновения в компьютер зашифровывают файлы, некоторые удаляют. Для получения ключа-дешифровщика жертва должна выполнить условия злоумышленника. Нередко ставятся ограничения по времени. Невыполнение условий влечет безвозвратную потерю информации.