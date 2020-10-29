Кремль доверяет региональным властям в борьбе с коронавирусом

Москва, 29 октября. Поводы для недоверия к властям регионов РФ в борьбе с коронавирусом отсутствуют. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин поручил направить комиссии для проверки жалоб врачей по ситуации с COVID-19. Это не означает, что Кремль перестал доверять главам субъектов РФ, заявил Песков.

Правительство поможет регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией. На эти цели выделено 11 млрд рублей. Власти смогут закупить лекарства для пациентов с COVID-19. Кремль зафиксировал максимальную нагрузку на российскую систему здравоохранения и принял необходимые меры поддержки.