Кремль назвал ужасающей трагедией резню в Ницце

Москва, 29 октября. События в Ницце, где неизвестный зарезал трех человек, являются ужасающей трагедией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сейчас проверяем информацию относительно трагедии, которая развернулась в Ницце, это ужасающая абсолютно трагедия​​​. И я воздержусь от каких-то дальнейших комментариев по этому вопросу", — сказал представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, в четверг утром преступник с ножом напал на людей у базилики Нотр-Дам в Ницце. Его жертвами стали три человека. Полиция ранила злоумышленника. Сейчас он находится в больнице с огнестрельными ранениями.

На месте происшествия продолжает работать полиция. Все храмы города закрыты. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози расценил произошедшее как теракт. По его данным, совершивший атаку повторял: "Аллах акбар".

В Сети уже опубликовано видео задержания преступника.