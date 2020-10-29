В Пекине объяснили, зачем США выставляют Китай врагом

Пекин, 29 октября. Американские политики целенаправленно формируют из Китая образ врага, чтобы использовать данный фактор для увеличения оборонного бюджета.

Об этом заявил представитель Минобороны Китая У Цянь, передает РИА Новости.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер призвал союзников США помогать Вашингтону в противостоянии с Китаем и Россией. По его словам, Москва и Пекин якобы ведут активную деятельность на всех континентах, которые угрожают национальной безопасности США. Кроме того, Эспер призвал страны НАТО увеличить свои оборонные расходы.

«Соответствующие высказывания американской стороны изобилуют идеями времен холодной войны и «игры с нулевой суммой», мы решительно выступаем против этого», — пояснил У Цянь.

Он также добавил, что для увеличения оборонного бюджета США американские политики формируют образ врага в лице Китая.

Ранее стало известно, что Пекин положительно отреагировал на предложение Москвы о том, что Россия и Китай могут объединить свое стратегическое партнерство в официальный военный союз, который станет мощным конкурентом для США, передает «Царьград».