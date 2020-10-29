Певицу Натали поздравляют с четвертой беременностью

Москва, 29 октября. Певица Натали (Наталья Рудина) опубликовала фото в пальто свободного кроя. Фанаты разглядели «округлившийся» живот и стали поздравлять звезду с беременностью.

Певица с 1991 года замужем за Александром Рудиным. Пара воспитывает троих детей — Арсения, Анатолия и Евгения.

В Instagram исполнительница разместила свежие кадры, на которых попозировала в осеннем пальто. Поклонники сравнили артистку с «ангелом» из-за виднеющихся из-за ее спины крыльев статуэтки и заметили, как кокетливо она прикрыла живот сумочкой.

Некоторые фанаты решили, что звезда беременна в четвертый раз, но пока скрывает этот факт от общественности. Они стали поздравлять звезду и ее супруга с пополнением в семье. Комментаторы даже пожелали, чтобы у Натали родилась дочь.

«Вы тоже думаете, что она беременна? Правильно, надо добить семью дочкой, браво, Натали»; «Как я рада, Натали беременна, она замечательная мама, пусть родится дочка», — написали поклонники.

Слухи о беременности спровоцировала и звезда юмористического шоу Stand Up Юлия Ахмедова. Юмористка появилась на сцене с округлившимся животом.