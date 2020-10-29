Баку передал Еревану тела погибших в НКР солдат ВС Армении

Баку, 29 октября. Тела погибших в Карабахе солдат и офицеров были переданы армянской стороне, сообщил помощник президента Азербайджана.

Всего было передано порядка 30 тел военнослужащих, а также двое погибших пожилых человека. Баку ранее сообщил о том, что с момента начала боевых действий в Нагорном Карабахе, со стороны Азербайджана погибло уже 90 людей среди гражданского населения. Кроме того, Азербайджан выразил благодарность как самому Минобороны России, так и непосредственно его главе Сергею Шойгу за оказанное содействие в процессе передачи тел погибших солдат. Армянская сторона подтвердила факт передачи тел.

Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артак Бегларян ранее заявил о погибших и раненых среди мирных жителей в результате ударов по Степанакерту. Среди военнослужащих Армии обороны НКР сообщается о 51 погибшем за сутки.