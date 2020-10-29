Клаудия Шиффер получила звание «Женщина года» по версии журнала GQ

Лондон, 29 октября. Немецкая супермодель и посол доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании Клаудия Шиффер получила почетное звание «Женщина года» по версии журнала GQ.

В этом году лондонская версия журнала GQ провела церемонию вручения премии «Человек года» в виртуальном формате. Шиффер, которая в августе отметила 50-летний юбилей, удостоилась звания «Женщины года».

Статуэтку звезда получила в стильном образе. Кожаный комбинезон дополнили яркие туфли, локоны и естественный макияж. Пояс выигрышно подчеркнул тонкую талию модели.

В список победителей премии вошли также исполнительница Кимберли Джонс, дизайнер Жан-Поль Готье, актер Закари Куинто и другие.

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