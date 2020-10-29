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Юлия Высоцкая восхитила поклонников осенним образом в джинсах и сапогах

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Юлия Высоцкая восхитила поклонников осенним образом в джинсах и сапогах

Москва, 29 октября. Актриса Юлия Высоцкая в очередной раз подтвердила право называться одной из самых стильных звезд российского кино, показав новый осенний образ.

На своей странице в Instagram супруга режиссера Андрея Кончаловского опубликовала снимок, на котором она позирует вместе со своим питомцем — собакой породы корги.

«Мы вам улыбаемся, а вы нам?» — написала актриса под фото.

Юлия Высоцкая восхитила поклонников осенним образом в джинсах и сапогах

На кадре 47-летняя Высоцкая сидит на стуле, слегка наклонившись к собаке. Звезда одета в темно-желтую рубашку и коричневые джинсы. Ярким акцентом в осеннем образе актрисы стали высокие резиновые сапоги черного цвета с коричневыми вставками.

Поклонники восхитились внешним видом супруги Кончаловского. Порадовал подписчиков и корги на снимке.

«Очаровашки! Сейчас вам в ответ улыбнутся сотни тысяч»;

«Красавица-амазонка!»;

«Как красиво по цвету, супер!»;

«Невероятная красота!!!»

«Да, я улыбаюсь вам, Юлия, и вашему песику!» — отметили комментаторы.

Ранее Высоцкая показала поклонникам, как проводит отдых в Венеции. Актриса восхитила фанатов роскошной фигурой в купальнике.

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