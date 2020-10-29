Оппозиционные депутаты перебили Меркель во время выступления в бундестаге

Берлин, 29 октября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прервала свое выступление в бундестаге из-за неодобрения со стороны политиков мер по борьбе с коронавирусом в Германии.

Согласно полученным данным, лидер ФРГ заявила о критическом увеличении числа зараженных COVID-19 граждан в Германии. На фоне такой тенденции со 2 ноября планируется введение специального карантина.

Спустя несколько минут после начала речи Меркель парламентарии принялись возмущенно реагировать на заявления канцлера. Оппозиция начала перебивать государственного деятеля и выкрикивать протестные лозунги, из-за чего было прервано выступление.

На территории Германии за прошедшие сутки медики зарегистрировали новый антирекорд по количеству больных коронавирусом.