Убийцу трех мирных жителей Ниццы обезвредили

Ницца, 29 октября. Мужчина зарезал троих прохожих у Нотр-Дама и еще нескольких ранил. Полиция нейтрализовала злоумышленника.

Сотрудники правоохранительных органов Франции обезвредили террориста, убившего трех мирных жителей Ниццы. Об этом со ссылкой на полицию сообщили местные СМИ.

Мэр города Кристиан Эстрози уточнил, что двое получили смертельные ранения внутри собора Парижской Богоматери. Ранее политик заявил, что вооруженное нападение в Ницце — это террористический акт.

Трагедия случилась 29 октября рядом с Нотр-Дамом. Неизвестный набросился на толпу и ранил нескольких людей ножом. Нападение привело к гибели троих человек. Их личности пока не раскрываются. Разбираться с обстоятельствами инцидента приехала полиция и спасатели. Подробности уточняются.