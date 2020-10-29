Составлен рейтинг городов РФ с самыми дешевыми перелетами осенью

Москва, 29 октября. Аналитики составили рейтинг городов-миллионников, куда осенью улететь дешевле всего. Эксперты проанализировали билеты с вылетами с 1 сентября по 30 ноября.

Специалисты сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснили, что выгоднее всего путешествовать в Волгоград. Средний чек за билет в одну сторону составляет 4896 рублей. Билет до 5000 рублей можно приобрести и в Ростов-на-Дону. Казань замыкает тройку городов с дешевыми перелетами.

Четвертое место в рейтинге самых дешевых осенних направлений досталось Воронежу. Средняя стоимость перелета в одну сторону составляет 5324 рубля. Петербург и Москва заняли пятое и шестое места. Стоимость билетов в эти города составляет 5541 и 5546 рублей соответственно.