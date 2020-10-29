Лидер «Коммунистов России» готов судиться с Первым каналом из-за «Голоса»

Москва, 29 октября. Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин готов судиться с Первым каналом после скандала вокруг шоу «Голос». Он уверен, что одержит победу.

Руководство Первого канала приняло решение подать иски против критиков популярного шоу «Голос» о защите деловой репутации. Среди ответчиков такие известные личности, как актер Станислав Садальский и музыкальный критик Сергей Соседов. В список попал и Сурайкин, который потребовал закрыть программу.

Лидер «Коммунистов России» заявил в разговоре с iReactor, что не станет извиняться за свои слова. По его мнению, в шоу должны участвовать таланты, а не дети тех, кто влияет на конкурс.

Сурайкин считает, что Первый канал так остро отреагировал на критику, поскольку «правда режет им глаза».

«Будем судиться, поскольку мы стоим на правильной позиции», — подчеркнул он.

Напомним, громкий скандал на популярном шоу разгорелся из-за одной из участниц. Некоторые зрители сочли, что 18-летняя Александра Будникова — дочь ведущего Первого канала Романа Будникова — не заслуживает участия в проекте.