Все храмы Ниццы закрыты после резни у базилики Нотр-Дам

Париж, 29 октября. Все храмы Ниццы закрыты после нападения на прихожан у базилики Нотр-Дам. Распоряжение об это отдал мэр города. Чиновник считает случившееся терактом.

По последним данным, жертвами преступника стали три человека. Одна из них женщина. Злоумышленник попытался ее обезглавить. Прибывшие полицейские открыли огонь по нападавшему. Сейчас он доставлен в больницу с огнестрельными ранениями.

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа 18-летний выходец из Чечни обезглавил профессора истории за то, что тот показывал карикатуры, высмеивающие пророка Мухаммеда на уроке во время обсуждения свободы слова. Убийцу застрелил полицейский патруль.