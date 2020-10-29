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Мишустин поручил Кабмину РФ приложить усилия для реализации нацпроектов

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Мишустин поручил Кабмину РФ приложить усилия для реализации нацпроектов

Москва, 29 октября. Кабмин РФ обязан приложить усилия для достойной реализации плана достижения национальных целей. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ответственность за выполнение планов по нацпроектам лежит на всех членах правительства и губернаторах, подчеркнул Мишустин. Позитивный эффект от реализации целей должен ощутить каждый гражданин РФ, пишет ТАСС. Контроль за выполнением плана осуществляется не только на федеральном, но и на региональном уровне, добавил премьер-министр.

Президент РФ Владимир Путин назвал план правительства по достижению целей нацпроектов «фундаментальным, широким и важным». Российский лидер выразил благодарность депутатам Госдумы, экспертам и другим участников работы над документом.

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