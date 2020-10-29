Париж, 29 октября. Напавший на людей в Ницце преступник находится в больнице с огнестрельными ранениями. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщают местные СМИ.

Как сообщалось ранее, преступник напал на людей у церкви в Ницце. Жертвами стали три человека. Прибывшие на место полицейские открыли огонь по злоумышленнику.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал случившееся террористической атакой.

"Я нахожусь на месте происшествия. Подтверждаю, что все дает основание предполагать, что нападение внутри церкви Нотр-Дам является терактом", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Как уточняет местный телеканал BFMTV, дело трагедии в Ницце еще не переданы в прокуратуру по делам о терроризме, поэтому официально произошедшее еще не считается терактом.