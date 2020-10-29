Ангарский депутат объяснил скандальный пост с ванной дорогого шампанского

Ангарск, 29 октября. Депутат Думы Ангарска Андрей Болгов объяснил свою нашумевшую публикацию с ванной элитного шампанского. По его словам, снимок с алкоголем архивный.

Ранее парламентарий выложил в Сеть кадр, на котором была запечатлена небольшая ванна, до краев заполненная бутылками с элитным шампанским на сумму в 400 тысяч рублей. При этом Болгов также поинтересовался у интернет-пользователей, как они проводят свой вечер.

Пост вызвал бурную реакцию общества, многих возмутил. Депутату указали, что выкладывать подобные снимки неэтично.

«Действительно, я выставил картинку с шампанским, и подпись придумал я. <…> При этом я не писал, что это моя ванна, и что я в Москве. Там я последний раз был год назад. Объясняю: фото сделано еще в 2017 году. Я просто разбирал старые фотографии, наткнулся на эту, она показалась мне забавной, и я ее выложил», — сказал он.

Болгов также отметил, что в момент публикации жарил дома сыр на сковородке, однако «этого никто не заметил».

«Ванна с шампанским сделала свое дело», — констатировал парламентарий.

Несмотря на резонанс, удалять публикацию с шампанским депутат не стал.