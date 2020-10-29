Глава МВД Белоруссии назвал законным проникновение милиционеров в дома

Минск, 29 октября. Руководитель белорусского МВД Юрий Караев прокомментировал действия силовиков, которые могли быть расценены как чрезмерные.

Караев обратил внимание, что информация о том, будто силовики самовольно вламывались в дома простых граждан не является правдивой. Он напомнил, что 25 октября проходила очередная протестная акция, некоторые участники которой «горели желанием устроить драку».

Когда им не удалось реализовать задуманное, они решили забросать камнями здание и машины милиции. После этой провокации злоумышленники стали убегать, за ними погнались стражи порядка. По словам министра, преступники забежали в один из домов и сразу следом за ними в помещение вошли милиционеры.

В таком случае, отметил глава министерства, в действиях стражей порядка нет ничего противозаконного.

Отметим, что совсем недавно белорусский лидер Александр Лукашенко уволил Караева с должности.