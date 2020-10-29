Виктория Боня подогрела слухи о романе с теннисистом Маратом Сафиным

Монако, 29 октября. Экс-участница «Дома-2» и блогер Виктория Боня продолжает подогревать слухи о любовной связи с теннисистом Маратом Сафиным.

Как оказалось, недавно Боня совершила вечернюю прогулку по романтическим местам Монако в компании спортсмена. Пара взобралась на высокую гору, с которой открывается великолепный вид на город и море. Судя по отзыву Бони, она хорошо провела время с теннисистом.

«Как я смеюсь с Маратом, так не смеюсь ни с кем», — написала бывшая участница «Дома-2» в Instagram, показав несколько фото с прогулки.

Прямо об отношениях с Сафиным блогер не заявляла, однако ее поклонники тут же сделали вывод, что между Викторией Боней и Маратом Сафиным есть романтическая связь.

«Марат — красавчик! Вы — шикарная и утонченная. Отличный тандем»; «Что-то часто Виктория с Маратом стали видеться»; «Красивая пара, главное, что хорошо вместе»; «Да, а для женщины важно, чтобы мужчина умел женщину заставить улыбаться — ее это цепляет», — написали в комментариях.

Действительно, Боня уже не первый раз хорошо проводит время в компании Сафина. Звезда «Дома-2» и теннисист успели побывать вместе на отдыхе в Италии.