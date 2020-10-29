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Верховная рада принесла извинения украинским изданиям

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Верховная рада принесла извинения украинским изданиям

Киев, 29 октября. Парламентарии утвердили снятие запрета на посещение заседаний Рады сотрудниками СМИ. Об этом сообщила руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в начале месяца принял решение об изменении правил посещения заседаний парламента сотрудниками СМИ. Некоторые издания были лишены аккредитации. Инициатива обусловлена «беспристрастным и объективным» освещением работы депутатов.

Ирина Кармелюк извинилась перед журналистами за это решение. Она добавила, что профильный комитет Рады утвердил проект об отмене предварительных решений об аккредитации некоторых изданий.

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