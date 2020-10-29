Эммануэль Макрон прибыл в кризисный центр МВД из-за нападения в Ницце

Париж, 29 октября. Президент Франции Макрон прибудет в кризисный центр МВД после нападения неизвестного с ножом в Ницце. Об этом сообщит телеканал BFM.

Как сообщают французские СМИ, число погибших в результате нападения неизвестного с ножом в центре Ниццы увеличилось до трех человек, сообщает BFM TV.

Жертвами нападения неизвестного с ножом у базилики Нотр-Дам в Ницце стали два человека. Смертельно ранен был один мужчина и обезглавлена женщина, что подтвердили источники в полиции. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сказал журналистам, что предполагаемый преступник был задержан полицией и расценил произошедшее как террористический акт.

В Париже 16 октября был обезглавлен школьный учитель. Как сообщили французские СМИ, восемнадцатилетний выходец из Чечни напал на преподавателя за то, что он показывал на уроках свободы слова карикатуры на пророка Мухаммеда. Фотографию растерзанного мужчины преступник выложил на своей странице с соцсети и оставил угрозы в адрес французского президента. При задержании злоумышленник был застрелен полицейскими при попытке сопротивления.