Экс-космонавт Корниенко предложил отправить на МКС политиков

Москва, 29 октября. Ветеран российской космонавтики Михаил Корниенко рассказал о своей работе на МКС и дал ценный совет по перевоспитанию политиков.

Корниенко проработал на Международной космической станции почти 18 месяцев. Он отметил, что труднее всего в этот период было принять себя вне Земли и привычных вещей, пишет RT.

Бывший космонавт заметил, что несмотря на ряд трудностей, между экипажем МКС ни разу не было противоречий и полемики политического толка. По мнению Корниенко, подобный позитивный опыт следует использовать в земных международных отношениях.

Покоритель космического пространства подчеркнул, что необходимо отправить на МКС всех президентов Земли, чтобы они провели там около месяца. Это даст им возможность научиться работать сообща. За счет этого получится решить земные проблемы, уверен Корниенко.