Очевидцы поделились видео с места убийства в Ницце

Ницца, 29 октября. Появились кадры с места нападения террориста в Ницце, где погибли три человека.

Количество погибших в результате произошедшего инцидента увеличилось до трех, сообщили местные СМИ. По предварительным данным, мужчина с ножом набросился на людей около местного собора Нотр-Дам.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обезвредили нападавшего, его мотивы пока неизвестны. Полиция оцепила район, прилегающий к церки. Власти города сообщили, что расценивают нападение как террористическую атаку.

Очевидцы ЧП поделились уникальным роликом с места произошедшего. На опубликованных кадрах можно увидеть, как работают сотрудники экстренных служб города.