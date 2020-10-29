Ани Лорак в обтягивающих леггинсах поразила результатами похудения

Киев, 29 октября. Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) опубликовала снимки с осенней фотосессии. Фанатов поразили результаты похудения артистки.

Лорак попозировала на фоне осеннего пейзажа в черном наряде: обтягивающих леггинсах, топе, куртке, кепке и массивных ботинках.

«Думать созидательно! Кушать полезное! Общаться с позитивными, вдохновляющими людьми! А вы записываете важное?» — написала она в Instagram.

Фанаты пришли в восторг от снимков звезды, ее наряда и «ослепительной» улыбки. Звезду осыпали комплиментами, комментариями и лайками. Поклонники обратили внимание и на правильный посыл заявления исполнительницы.

«Вау! Спасибо, Каролина, записали. А если серьезно, то вы на 100% правы, мы режиссеры своей жизни, и только от нас зависит, как прожить ее. Вы красотка, как и всегда»;

«Ну, королева стиля»;

«Ребят, можете валерьяночку принести, я в сотый раз падаю от ее красоты»;

«Столько безвкусицы в нашей стране, но вы исключение», — признались подписчики.