Владимир Зеленский поздравил Эрдогана с Днем Республики

Киев, 29 октября. Глава украинского государства Владимир Зеленский поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с Днем Республики.

Соответствующая запись появилась в Twitter. По словам президента Украины, Анкара является стратегическим союзником Киева в сфере обеспечения безопасности в акватории Черного моря.

Зеленский выразил поздравления Эрдогану и народу Турции по случаю 97-й годовщины со дня основания государства. Он пожелал республике успехов и процветания, а также подчеркнул дружественность турецкого народа.

Украинский гарант ранее наградил президента Турции орденом князя Ярослава Мудрого I степени.