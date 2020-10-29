Врачи назвали группу россиян с высоким риском повторного заражения COVID-19

Москва, 29 октября. Высокий риск повторного заражения коронавирусом среди россиян отмечается у врачей, которые работают с пациентами, больными COVID-19.

Это связано с очень высокой концентрацией инфекции в помещениях, где работают специалисты, при этом даже антитела могут не спасти человека. Об этом заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

Он отметил, что у тех врачей, которые имеют низкий титр антител после перенесенного коронавируса, практически неизбежно повторное заражение, даже если они работают в специальных костюмах и очках. Воздух с частицами вируса все же может попасть в организм, особенно если средство индивидуальной защиты хотя бы на один миллиметр отходит от лица во время выполнения рабочих обязанностей.

«Человеку для заражения может быть достаточно даже небольшого контакта с воздухом в больнице, потому что концентрация вируса там крайне большая», — отметил Кондрахин в интервью NEWS.ru.

Специалист добавил, что заражение возможно и при переходе из одного шлюза в другой. По его мнению, герметические костюмы биологической защиты могли бы обеспечить медикам полную защиту в «красной» зоне.