Звезда Stand Up Юлия Ахмедова появилась на сцене с округлившимся животом

Москва, 29 октября. Звезда юмористического шоу Stand Up Юлия Ахмедова спровоцировала слухи о беременности, выйдя на сцену с округлившимся животом.

Для нового выступления артистка надела футболку с персонажами сериала «Друзья» и юбку с кожаной вставкой. В результате ткань обтянула заметно выпирающий живот Ахмедовой, что навело поклонников юмористки на подозрения. Некоторые фанаты в комментариях на YouTube предположили, что артистка набрала лишний вес, а другие решили, что звезда просто ждет ребенка.

«Потолстела и надела такую юбку, не понимаю, зачем»; «Юлия не поправилась, она, скорее всего, беременна», — написали комментаторы.

Некоторые поклонники Ахмедовой и вовсе убеждены, что она уже родила малыша, и как раз с этим связаны изменения ее фигуры.

«Таз стал шире, животик еще не подтянулся, лицо припухшее», — отметили в комментариях.

Сама Ахмедова не стала реагировать на подобные сообщения. В свои 37 лет юмористка не успела побывать замужем или обзавестись потомством. В интервью Ирине Шихман Ахмедова призналась, что лечилась от депрессии. По словам звезды Stand Up, она не может выйти замуж или родить ребенка, поскольку это состояние может накрыть ее снова.