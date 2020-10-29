Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес
  /  Обновлено: 

Звезда Stand Up Юлия Ахмедова появилась на сцене с округлившимся животом

88

Звезда Stand Up Юлия Ахмедова появилась на сцене с округлившимся животом

Москва, 29 октября. Звезда юмористического шоу Stand Up Юлия Ахмедова спровоцировала слухи о беременности, выйдя на сцену с округлившимся животом.

Для нового выступления артистка надела футболку с персонажами сериала «Друзья» и юбку с кожаной вставкой. В результате ткань обтянула заметно выпирающий живот Ахмедовой, что навело поклонников юмористки на подозрения. Некоторые фанаты в комментариях на YouTube предположили, что артистка набрала лишний вес, а другие решили, что звезда просто ждет ребенка.

Звезда Stand Up Юлия Ахмедова появилась на сцене с округлившимся животом

«Потолстела и надела такую юбку, не понимаю, зачем»;

«Юлия не поправилась, она, скорее всего, беременна», — написали комментаторы.

Некоторые поклонники Ахмедовой и вовсе убеждены, что она уже родила малыша, и как раз с этим связаны изменения ее фигуры.

«Таз стал шире, животик еще не подтянулся, лицо припухшее», — отметили в комментариях.

Сама Ахмедова не стала реагировать на подобные сообщения. В свои 37 лет юмористка не успела побывать замужем или обзавестись потомством. В интервью Ирине Шихман Ахмедова призналась, что лечилась от депрессии. По словам звезды Stand Up, она не может выйти замуж или родить ребенка, поскольку это состояние может накрыть ее снова.

Новости партнеров