Айза Долматова раскритиковала «деревянные» пиар-ходы российских звезд

Москва, 29 октября. Певица Айза Долматова высказалась о пиар-ходах российских звезд, многие из которых, по ее мнению, привлекают к себе внимание непрофессионально и «глупо».

Бывшая жена рэпера Гуфа подчеркнула, что ей нет никакого дела до жизни других людей, но «деревянный хайп» некоторых знаменитостей сказывается и на ней. По ее мнению, пиар-ходы на Западе продуманы гораздо лучше, чем в России, где звезды порой сами «сливают свои секретики».

«Это настолько тупые ходы, что даже самых неискушенных уже не обмануть», — раскритиковала звезд исполнительница в Instagram.

Долматова добавила, что есть «хайп по тупости», который случался и в ее жизни. Певица отметила, что знает, как спровоцировать разговоры о своей персоне — благодаря интуиции и образованию в области PR.

Исполнительницу регулярно обвиняют в пиар-акциях. Например, многие уверены, что ее отношения с исполнителем Олегом Майами на самом деле фикция для привлечения внимания.

Девушка не раз оказывалась в центре скандалов. В сентябре бывшую жену Гуфа и вовсе задержали в аэропорту на Мальдивах по подозрению в контрабанде оружия.