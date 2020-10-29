Ереван обвинил Баку в нежелании подтверждать прекращение огня в Карабахе

Ереван, 29 октября. Баку избегает внедрения верификационных механизмов по прекращению огня в Нагорном Карабахе, заявили в МИД Армении.

Перемирие в Нагорном Карабахе объявлялось трижды — 10, 18 и 26 октября, и практически сразу после объявления очередного режима прекращения огня сообщалось о новых провокациях на линии соприкосновения. Так, представители Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщили о том, что ВС Азербайджана нанесли ракетные удары силами РСЗО "Смерч" и авиации по Степанакерту, Мартакерту и Шуши. В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирного населения.

В то же время Азербайджан выдвинул обвинения Еревану в атаках по Геранбойскому и Тертерскому районам с армянских позиций. Была задействована артиллерия, заявили в Баку.