Число жертв вооруженного нападения в Ницце возросло до двух

Ницца, 29 октября. Минимум два человека погибли в результате нападения неизвестного гражданина, который был вооружен ножом.

Журналисты одного из французских телеканалов сообщили, что число жертв вооруженного нападения в Ницце выросло до двух. Мэр города Кристиан Эстрози уже заявил, что расценивает произошедшее как теракт. Инцидент произошел неподалеку от церкви.

При этом, по последним данным, нападавшего удалось задержать. Мотивы преступника пока не сообщались. Информации о количестве раненых в результате ЧП также не поступало.