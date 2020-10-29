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Водянова порадовала подписчиков снимком в образе матрешки без макияжа

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Водянова порадовала подписчиков снимком в образе матрешки без макияжа

Париж, 29 октября. Знаменитая супермодель Наталья Водянова появилась на своей странице в соцсети в неожиданном образе. Звезда подиумов показала себя без макияжа.

Модель мирового масштаба доказала, что не забывает о русских корнях. На новом фото в Instagram Водянова сидит в автомобиле в платочке и очках. На снимке на модели надет свитер с высоким горлом и пуховик. Судя по всему, знаменитость не воспользовалась косметикой перед поездкой, а если макияж на ее лице и есть, то такой легкий, что заметить его практически невозможно.

«Матрешка в пути», — написала супермодель, пожелав поклонникам удачной недели.

Водянова порадовала подписчиков снимком в образе матрешки без макияжа

Естественный образ привел в восторг фанатов 38-летней Натальи Водяновой, оставивших множество положительных комментариев под снимком.

«Чистая душа»;

«Такая классная! На учительницу похожа»;

«Хорошенькая такая! Матрешка-стайл вообще во Франции популярен. Меня все время просят из России то платки, то украшения привезти»;

«Самая прекрасная матрешечка с большим сердцем»;

«В каком бы образе вы ни были, ваши глаза всегда излучают доброту и нежность!» — написали восхищенные фанаты супермодели.

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