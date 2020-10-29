Водянова порадовала подписчиков снимком в образе матрешки без макияжа

Париж, 29 октября. Знаменитая супермодель Наталья Водянова появилась на своей странице в соцсети в неожиданном образе. Звезда подиумов показала себя без макияжа.

Модель мирового масштаба доказала, что не забывает о русских корнях. На новом фото в Instagram Водянова сидит в автомобиле в платочке и очках. На снимке на модели надет свитер с высоким горлом и пуховик. Судя по всему, знаменитость не воспользовалась косметикой перед поездкой, а если макияж на ее лице и есть, то такой легкий, что заметить его практически невозможно.

«Матрешка в пути», — написала супермодель, пожелав поклонникам удачной недели.

Естественный образ привел в восторг фанатов 38-летней Натальи Водяновой, оставивших множество положительных комментариев под снимком.